Профессор Дадали: прием парацетамола не влияет на мужскую репродуктивную функцию

Публикация в Daily Mail о негативном влиянии парацетамола на мужскую фертильность вызвала резонанс. По мнению профессора Владимира Дадали, краткосрочный прием препарата не представляет угрозы для мужской репродуктивной функции.
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