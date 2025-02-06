В России могут установить минимальный размер компенсации за возврат авиабилетов

В России хотят установить минимальный размер компенсации за возврат авиабилетов. Как выяснили «Известия», с такой просьбой на имя главы Минтранса Романа Старовойта обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
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