Кобот - друг человека

Речь идет о технологии завтрашнего дня - встраивании в роботов ИИ и машинного зрения. Известны пока единичные подобные разработки - как правило, по решению задач контроля качества, диагностики брака"Технорэд" читайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии