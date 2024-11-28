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Китай

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Китай приветствует достижение Израилем и "Хезболлах" согласия о прекращении огня в Ливане

Пекин, 27 ноября /Синьхуа/ -- Китай внимательно следит за ситуацией между Ливаном и Израилем и приветствует достижение соответствующими сторонами согласия по поводу прекращения огня, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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