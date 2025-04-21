РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Команда из Ростокина победила во всероссийской олимпиаде по педагогике

Студенты 4 курса института педагогики и психологии образования МГПУ Яна Ганичева, Елизавета Драгунова, Мария Лысенко, Анна Созина, Даниил Хасьянов стали победителями VIII Всероссийской студенческой олимпиады по педагогике «Форсайт-педагогика».

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