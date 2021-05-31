Национальный бурятский костюм вместо стразов: как теперь одевается Сергей Зверев

Король гламура защищает Байкал и ради этого даже изменил стиль.Жми на фото, чтобы рассмотреть последние образы эпатажного Сергея Зверева:В национальном костюмеВ национальном костюмеВ национальном костюмеВ национальном костюмеВ национальном костюмеВ национальном костюмеВ национальном костюмеВ национальном костюмеВ национальном костюмеВ национальном костюмеТотал блэк лукВ национальном костюмеВ национальном костюмеВ национальном костюмеВ костюме и оверсайз-жакетеВ костюме и жакете оверсайзВ национальном костюмеВ национальном костюмеВ национальном костюмеВ национальном костюмеВ строгом костюме и шляпе с широкими полями в ГосдумеТотал блэк лукВ национальном костюмеТотал блэк лукВ костюмеМногие задавались вопросом, куда же пропал король гламура – почему вдруг исчез с телеэкранов и больше не появляется на светских тусовках.