Приходит срок (Юрий Михайлов)

Приходит срок жалеть свои года, Умчавшиеся будто в никуда, Ничем не отличившиеся будто… Как листья, где-то «дворники» сожгут их… Но наших десять лет им не спалить: Они, как звезды в небе, будут жить И улыбаться нам и всем на свете.