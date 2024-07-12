Когда реки впадают в моря: как восполняют популяцию русского осетра на Тамани

Прошедший на этой неделе в Темрюке Краснодарского края эколого-просветительский фестиваль «Реки впадают в моря» объединил многих людей, бережно относящихся к природе и желающих помочь восстановлению популяции ценных осетровых рыб в Азово-Черноморском бассейне.