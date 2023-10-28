«Возможно, Польше понадобится собственный Майдан»: американский обозреватель подводит итоги выборов

Правящая партия Польши «Право и справедливость» (PiS), имея полный контроль над финансовыми ресурсами государства, общественными и местными СМИ, получила огромное структурное преимущество на парламентских выборах, состоявшихся в этом месяце.
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