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  • tatyanadavydkina
    Добровольцы едут в Чечню со всей России. Это ли не звоночек для наших военкоматов? Просто там их и обучают и экипирую...Кадыров назвал ко...
  • Влад Черский
    Вот бы их там всех прихлопнуть....За несколько часо...
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«Возможно, Польше понадобится собственный Майдан»: американский обозреватель подводит итоги выборов

«Возможно, Польше понадобится собственный Майдан»: американский обозреватель подводит итоги выборов

Правящая партия Польши «Право и справедливость» (PiS), имея полный контроль над финансовыми ресурсами государства, общественными и местными СМИ, получила огромное структурное преимущество на парламентских выборах, состоявшихся в этом месяце.

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