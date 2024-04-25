Индексация взносов за капремонт в Ростовской области в 2024 году: сколько будем платить

В последний раз тарифы повышали два года назад.Жителей Ростовской области предупредили о том, что летом этого году размер взносов на капитальный ремонт будет проиндексирован на уровень потребительских цен.
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