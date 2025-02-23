Приспособленец Усик:20 февраля 2014 года российская армия защищает Крым.На пресс-конференции весной 2014 года Усик заявляет, что Крым - это Украина, и с Крыма уезжать не собирается, но и менять гражданство - тоже.
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