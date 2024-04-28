Великий понедельник Страстной седмицы начинает отчет последним дням жизни Иисуса Христа Лидия КарпенкоПеред наступлением радостного праздника Пасхи для верующих православных начинается период, именуемый Страстной неделей, который длится семь дней.
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