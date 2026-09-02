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Россияне смогут открывать жилищные вклады

Россияне смогут открывать жилищные вклады

Банк сможет учитывать историю накоплений при рассмотрении заявки на жилищный кредит С начала 2027 года в России будут запущены новые финансовые инструменты.

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