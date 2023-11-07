Авиакомпания «ЮТэйр» выделит 40 млн рублей на ремонт аэропорта в Усть-Куте

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и гендиректор «ЮТэйр» Андрей Мартиросов договорились о выделении авиакомпанией 40 млн рублей на первоочередной ремонт аэропортового комплекса Усть-Кута, сообщает областное правительство.
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