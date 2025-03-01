Пассажирский автобус столкнулся в Омске с «Мерседесом» и «Тойотой» с 19-летней девушкой за рулем. ДТП произошло сегодня утром на перекрестке Лукашевича-Комарова.
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Пассажирский автобус столкнулся в Омске с «Мерседесом» и «Тойотой» с 19-летней девушкой за рулем. ДТП произошло сегодня утром на перекрестке Лукашевича-Комарова.