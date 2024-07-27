Сделали шикарное мясо, а потом всю неделю просто меняем гарниры и не надоедает

Необязательно каждый вечер проводить много времени на кухне, чтобы насладиться вкусным ужином. Намного проще один раз приготовить томленое мясо с луком в казане, а затем подавать его с различными гарнирами всю неделю.
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