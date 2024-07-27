Steak Lovers
STEAK LOVERSЕДАПУТЕВОДИТЕЛЬРЕЦЕПТЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Steak Lovers

18 792 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • secretmaster
    Хорошо. Баклажаны сами по себе нравятся.Шикарная намазка ...
  • secretmaster
    Очень хорошо. С сыром всё люблю.Сырно-чесночный х...
  • Нина Лубенкова
    Не согласна с рецептом - капусту долго варить и тушить нельзя- превратится в вату, а суть всех блюд с капустой уловит...Традиционный поль...

Сделали шикарное мясо, а потом всю неделю просто меняем гарниры и не надоедает

Сделали шикарное мясо, а потом всю неделю просто меняем гарниры и не надоедает

Необязательно каждый вечер проводить много времени на кухне, чтобы насладиться вкусным ужином. Намного проще один раз приготовить томленое мясо с луком в казане, а затем подавать его с различными гарнирами всю неделю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх