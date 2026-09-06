На Украине рассматривают легализацию порно для поддержки военного бюджета

Американское издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором говорится о том, что Украина рассматривает возможность легализации порноиндустрии для пополнения военного бюджета.
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