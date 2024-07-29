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Бастрыкин взял под личный контроль ситуацию с разрушением монастыря в Кореновске

Бастрыкин взял под личный контроль ситуацию с разрушением монастыря в Кореновске

Реконструкция объекта ведётся с 2020 года. До настоящего времени работы так и не завершены.На стене женского Свято-Успенского монастыря в Кореновске образовался огромный разлом.

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