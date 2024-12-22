Редкую электровую монету нашли на меотском поселении

Античная монета из сплава золота и серебра – отголосок торговли хлебом между Боспором и Афинами. На меотском поселении Марьянское 1 (Краснодарский край) нашли редкую для региона античную монету – статер Кизика.
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