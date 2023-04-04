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Osservatorio Globalizzazione: после Крыма и Донбасса Россия может вернуть и Аляску

Osservatorio Globalizzazione: после Крыма и Донбасса Россия может вернуть и Аляску

wikipedia.org/Frank K/CC BY 2.0 РФ и США однажды поднимут вопрос об Аляске. Об этом написал обозреватель итальянского издания Osservatorio Globalizzazione Эмануэль Пьетробон.

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