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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Янина Хеттих-Вальц и Юстус Штрелов выступят в «Рождественской гонке». В прошлом году они стали победителями

Немецкие биатлонисты Янина Хеттих-Вальц и Юстус Штрелов примут участие в « Рождественской гонке » (World Team Challenge), которая пройдет 30 декабря в Гельзенкирхене.

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