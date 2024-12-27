«Яндекс» купил сервис «Бери заряд!»

Компания «Яндекс» приобрела сервис для аренды зарядных устройств «Бери заряд!», выделив его в отдельное бизнес-направление вместе с другими арендными сервисами «Яндекс Go» — каршерингом, самокатами и велосипедами, соообщили в пресс-службе.