За что добровольческая бригада «Ветераны» удостоилась особых слов президента

«Мужики там воюют как следует». Эти слова Верховного главнокомандующего стали высочайшей оценкой действий добровольческой бригады «Ветераны» – одного из подразделений, участвовавших в освобождении Авдеевки.
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