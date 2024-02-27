Резервы больше не придут: Потерянный Зеленским миллион боевиков нашелся. Есть одно "но"

Когда "парень в хаки" уволил Залужного с должности главкома и посадил на его место "генерала-мясника" Сырского, он публично объявил о первостепенной задаче нового командования – разобраться, почему по бумагам было мобилизовано 880 тысяч человек, которые сейчас должны быть на фронте, а в итоге в окопах отсиживается, под постоянным огнем русской армии, не больше 300 тысяч боевиков? Спустя месяц ответ был найден, но он никому не понравился.
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