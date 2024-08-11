Apple выпустит недорогие пластиковые версии Apple Watch для детей

Apple готовится к выпуску специальной версии Apple Watch SE, ориентированной на детей. Новая модель будет иметь пластиковый корпус, что позволит сделать часы более привлекательными для молодого поколения.
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