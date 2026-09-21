Потеря для России

А помните был такой блогер Некоглай, которого депортировали из РФ в Молдавию. Тогда помнится выходили публикации, мол негибко поступаем, надо было с ним работать, а через него с молодежью и все такое.
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