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Аргументы и Факты

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В Бразилии нашли обломки вертолета с певцом Риком, погибли пять человек

В Бразилии нашли обломки вертолета с певцом Риком, погибли пять человек

В Бразилии обнаружили обломки вертолета, на борту которого находился 59-летний певец Рик из популярного дуэта Rick & Renner.

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