Заманившего домой детей с игровой площадки педофила задержали в Ленобласти

Педофила, который заманил к себе домой двух 9-летних девочек с игровой площадки, задержали 4 января в поселке Осельки во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.
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