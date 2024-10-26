Агата Муцениеце заявила, что Павел Прилучный не вернул ей сына: «Я не знаю, что делать»

Конфликт между бывшими супругами Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце накаляется. На прошлой неделе суд решил, что 11-летний Тимофей, за опеку над которым они борются, на время проведения экспертиз будет проживать с матерью.
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