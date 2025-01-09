Сергей Собянин: Больше 110 новых цифровых сервисов на портале Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске и обновлении более 110 цифровых услуг на портале mos.ru. Среди нововведений - цифровое удостоверение многодетной семьи и разделы «Культура Москвы» и «Подготовка к переезду», упрощающие жизнь москвичей.
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