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Мода и Шоу-бизнес

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Забирала дочь из полиции, готовится к свадьбе сына: Агурбаш раскрыла правду о детях

Забирала дочь из полиции, готовится к свадьбе сына: Агурбаш раскрыла правду о детях

Певица Анжелика Агурбаш в подкасте «До Звезды» рассказала о том, чем сейчас живут ее наследники. Артистка в шутку называет себя «мама-папа», так как всегда сама несла ответственность за детей, стараясь не полагаться на мужчин.

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