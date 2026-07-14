Забирала дочь из полиции, готовится к свадьбе сына: Агурбаш раскрыла правду о детях

Певица Анжелика Агурбаш в подкасте «До Звезды» рассказала о том, чем сейчас живут ее наследники. Артистка в шутку называет себя «мама-папа», так как всегда сама несла ответственность за детей, стараясь не полагаться на мужчин.
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