Актера Михаила Боярского выписали из Мариинской больницы

Супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан заявила, что актера выписали из больницы. В беседе с «Известиями» она проинформировала, что состояние артиста оценивается как удовлетворительное, но его отправили восстанавливаться в домашних стенах.
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