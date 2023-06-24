Спички - не игрушка

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Гаспарян об авантюризме Зеленского: Никогда нельзя недооценивать тупость идиота

Гаспарян об авантюризме Зеленского: Никогда нельзя недооценивать тупость идиота

Наступление Вооруженных сил Украины тщательно готовилось Киевом исключительно в пропагандистском плане, во всех остальных отношениях это была авантюра, обреченная на провал, считает писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян.

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