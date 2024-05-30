Матвей Сафонов стал первым номером "ПСЖ" после перехода из "Краснодара"

Юрий Жирков считает, что у Матвея Сафонова есть все шансы стать номером один в "ПСЖ". Бывший игрок сборной России по футболу отметил, что Сафонов уже выступал в Лиге чемпионов и заслуживает места в сильнейшем клубе Франции.