Матвей Сафонов стал первым номером "ПСЖ" после перехода из "Краснодара"

Юрий Жирков считает, что у Матвея Сафонова есть все шансы стать номером один в "ПСЖ". Бывший игрок сборной России по футболу отметил, что Сафонов уже выступал в Лиге чемпионов и заслуживает места в сильнейшем клубе Франции.
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