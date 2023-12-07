50 лет на сцене: Роза Рымбаева споёт для карагандинцев

На творческий вечер карагандинцев и гостей города приглашает в Каздрамтеатр имени Сакена Сейфуллина 19 декабря в 18:30 народная артистка Казахстана, обладательница звания «Қазақстанның Еңбек Ері», лауреат Государственной премии профессор Роза Рымбаева, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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