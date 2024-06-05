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Названы города России, в которых летом можно найти недорогое жилье

Названы города России, в которых летом можно найти недорогое жилье

По данным OneTwoTrip, в ближайшие 3 месяца можно недорого отдохнуть в Новосибирске и КраснодареСервис для планирования путешествий OneTwoTrip составил список городов, в которых за летний отдых не придётся отдавать бешеные деньги.

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