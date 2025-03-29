В России проиндексируют размеры финансовой помощи пострадавшим в ЧС

Повышенную выплату будут начислять с 1 апреля Правительство РФ приняло проекты постановлений от МЧС по размерам единовременной материальной и финансовой помощи гражданам, которые потеряли имущество первой необходимости.
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