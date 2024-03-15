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Крымская газета

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Порядок и особенности государственной регистрации НКО

Порядок и особенности государственной регистрации НКО

Что такое некоммерческие организации? Некоммерческие организации являются одним из важнейших институтов гражданского общества, так как деятельность большинства из них направлена на решение вопросов социальной защиты людей.

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