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Тульские новости

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Минобороны РФ сбило четыре украинских беспилотника

Минобороны РФ сбило четыре украинских беспилотника

Всего сбито 37 украинских беспилотников, пострадавших и разрушений нет.Еще четыре украинских беспилотника уничтожено подразделениями ПВО Минобороны России.

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