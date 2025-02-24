24.02.25==История Кишинёва

См. также: Хронология истории Кишинёва Молдавское княжество (1436—1812) Впервые в исторических документах Кишинёв упоминается 17 июля 1436 года в грамоте воевод Молдавии Ильи и Стефана Оанчя логофету, главе господарской канцелярии, в которой уточняются границы земли у реки Реут, жалованной ему за верную службу.