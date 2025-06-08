БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 435 подписчиков

Примадонна против России: кто кому плевал в лицо

Примадонна против России: кто кому плевал в лицо

Россия — это не бездонный колодец, в который можно плевать годами, а потом возвращаться, как ни в чём не бывало, за гонорарами и аплодисментами.

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Комментарии
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Александр Корякин
Не примадонна, а - прошмандовка
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2 час.
Амара Карпова
Грязная мерзкая старуха🤮🤮🤮умерла то умерла!!!
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2 час.
КМ
Кирилл Мелькумов
Говище!
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1 час.
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