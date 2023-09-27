Рогов: На Запорожском направлении резко обострилась ситуация

Украинская армия пошла штурмом на позиции ВС России на одном из участков на Запорожском направлении.Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов проинформировал о том, что на участке фронта в районе Работино - Вербовое заметно обострилась ситуация.
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