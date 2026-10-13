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Шоу-бизнес: «Она умела только брать» - Почему звезда «Тихого Дона» Хитяева обвиняла в смерти сына свою невестку

Шоу-бизнес: «Она умела только брать» - Почему звезда «Тихого Дона» Хитяева обвиняла в смерти сына свою невестку

Когда на экранах советских кинотеатров появлялась Людмила Хитяева — с ее гордой осанкой, пронзительным взглядом и той особой, ни с чем не сравнимой казачьей статью из «Тихого Дona» или «Поднятой целины», казалось, что эта женщина сделана из стали и света.

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