Шоу-бизнес: «Она умела только брать» - Почему звезда «Тихого Дона» Хитяева обвиняла в смерти сына свою невестку

Когда на экранах советских кинотеатров появлялась Людмила Хитяева — с ее гордой осанкой, пронзительным взглядом и той особой, ни с чем не сравнимой казачьей статью из «Тихого Дona» или «Поднятой целины», казалось, что эта женщина сделана из стали и света.