Политик Рогов: Неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом

Контрнаступление ВСУ, продолжающееся уже более месяца и успешно отражаемое ВС РФ, показало, что западная военная техника легко уничтожается российским вооружением.
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