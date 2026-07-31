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В Британии заявили о планах Зеленского устроить провокацию

В Британии заявили о планах Зеленского устроить провокацию

Украинский президент Владимир Зеленский может устроить провокацию из-за отчаянного желания получить новое финансирование поставок оружия для продолжения войны, заявил британский политолог Финиан Каннингем в статье для портала Strategic Culture (SC).

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