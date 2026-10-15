Десять лет назад за обедом мне попался человек, который с пеной у рта доказывал: Путин это сатанинский лидер «страны зла», а Хиллари Клинтон великая американка, которой место в Белом доме.
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