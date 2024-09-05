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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Я рад, что являюсь частью прекрасного и приношу нашим болельщикам удовольствие». Панов о выходе «Амкала» в 4-й раунд Кубка России

– «Амкал» побил свой рекорд в Фонбет Кубке России. Что вы чувствуете?  – Мы рады, что продвигаемся дальше.

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