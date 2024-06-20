Вооруженные силы Украины приступают к строительству подземных городов

Александр Лагуткин

Все помнят, как "Кинжал", пробив несколько десятков метров горной породы и несколько метров усиленного железобетона, уничтожил пункт управления с десятками офицеров ВСУ и НАТО . А это был мощный противоядерный бункер, построенный по всем правилам ещё при Союзе. Поэтому все разговоры о подземных заводах - это ещё один способ украсть миллиарды на распиле денег при строительстве таких объектов. Они уничтожаются несколькими ФАБ-3000. А если после туда же добавить ещё и термобарический боеприпас, то ничего живого там под землей не останется в радиусе нескольких сотен метров.