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Вооруженные силы Украины приступают к строительству подземных городов

Вооруженные силы Украины приступают к строительству подземных городов

Вооруженные силы Украины приступают к строительству подземных городов Ирэн ОрлонскаяУкраинская армия в ближайшее время обзаведется современными подземными укреплениями, способными выдержать сильнейшие удары ракет.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Все помнят, как &quot;Кинжал&quot;, пробив несколько  десятков метров горной породы и несколько метров усиленного железобетона, уничтожил пункт управления с десятками офицеров ВСУ и НАТО . А это был мощный противоядерный бункер, построенный по всем правилам ещё при Союзе.  Поэтому все разговоры о подземных заводах - это ещё один способ украсть миллиарды на распиле денег при строительстве таких объектов.  Они уничтожаются несколькими ФАБ-3000. А если после туда же добавить ещё и термобарический боеприпас, то ничего живого там под землей  не останется в радиусе  нескольких сотен метров.
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