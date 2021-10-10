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Личный врач Саакашвили Кипшидзе заявил об ухудшении его состояния после голодовки

Личный врач Саакашвили Кипшидзе заявил об ухудшении его состояния после голодовки

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили требуется госпитализация, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе.

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