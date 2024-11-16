Российские ПВО сбили 34 украинских беспилотника

Над 4 регионами Этой ночью ПВО России пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c помощью БПЛА самолетного типа по российским объектам, сообщает Минобороны в своем Телеграм-канале.
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